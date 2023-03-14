Англія

Лондонський клуб не зацікавлений у бразильці.

Челсі не зацікавлений у послугах Неймара, повідомляє журналіст Флоріан Плоттенберг.

За його інформацією, вся інформація у ЗМІ заснована лише на розмові між Боелі та Аль-Хелаїфі. На цьому етапі Челсі не розглядає можливість купівлі 31-річного футболіста.

Термін нинішнього контракту Неймара із парижанами розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Неймар зіграв 29 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 18 голів і зробив 16 результативних передач.