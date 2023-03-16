Портал поновив вартість футболістів, які виступають в англійській Прем'єр-лізі.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
16 березня 2023, 16:57
Transfermarkt оновив трансферну вартість низки футболістів. Зокрема, вінгер Челсі Михайло Мудрик подорожчав з 40 мільйонів євро до 60-ти.
Інший українець Олександр Зінченко (Арсенал) подорожчав на вісім мільйонів – до 40 млн.
Вартість Віталія Миколенка з Евертона не змінилася (22 млн), а Ілля Забарний із Борнмуту подорожчав на три мільйони – до 18 млн.
Зазначимо, що найдорожчим футболістом чемпіонату Англії продовжує залишатися Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, 170 мільйонів євро).