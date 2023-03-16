Англія

Портал поновив вартість футболістів, які виступають в англійській Прем'єр-лізі.

Transfermarkt оновив трансферну вартість низки футболістів. Зокрема, вінгер Челсі Михайло Мудрик подорожчав з 40 мільйонів євро до 60-ти.

Інший українець Олександр Зінченко (Арсенал) подорожчав на вісім мільйонів – до 40 млн.

Вартість Віталія Миколенка з Евертона не змінилася (22 млн), а Ілля Забарний із Борнмуту подорожчав на три мільйони – до 18 млн.

Зазначимо, що найдорожчим футболістом чемпіонату Англії продовжує залишатися Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, 170 мільйонів євро).