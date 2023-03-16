Керманич Евертона — про форму українського захисника після хвороби.
Віталій Миколенко, getty images
16 березня 2023, 18:28
Головний тренер Евертона Шон Дайч торкнувся теми хвороби українського захисника своєї команди Віталія Миколенка, якого в останніх двох матчах у стартовому складі замінив на лівому фланзі оборони Бен Годфрі.
"Миколенко добре працював, але, на жаль, захворів. Бен Годфрі замінив його. Негативний ефект хвороби полягає у тому, що вона може впливати на вас ще деякий час.
Бен добре впорався [з новою роллю]. Це те, що ми вимагаємо від складу. Я завжди кажу, що потрібно бути готовим до свого шансу", — цитує слова Дайча Liverpool Echo.
У наступному поєдинку АПЛ Евертон зустрінеться із Челсі. Матч відбудеться у суботу, 18 березня, о 19.30.