Лондонці хочуть підписати півзахисника.
Деклан Райс, getty images
16 березня 2023, 18:37
Півзахисник Вест Гема Деклайн Райс вдалими виступами протягом декількох сезонів зацікавив ряд інших клубів.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, в боротьбу за футболіста збірної Англії увімкнувся лондонський Челсі.
Контракт Деклана Райса з Вест Гемом спливає влітку 2024 року. У поточному сезоні на рахунку гравця два голи та дві гольові передачі у 26 матчах АПЛ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник АПЛ, Манчестер Юнайтед, впевнений в літньому підписанні Райса.