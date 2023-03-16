Англія

Лондонці хочуть підписати півзахисника.

Півзахисник Вест Гема Деклайн Райс вдалими виступами протягом декількох сезонів зацікавив ряд інших клубів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, в боротьбу за футболіста збірної Англії увімкнувся лондонський Челсі.

Контракт Деклана Райса з Вест Гемом спливає влітку 2024 року. У поточному сезоні на рахунку гравця два голи та дві гольові передачі у 26 матчах АПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник АПЛ, Манчестер Юнайтед, впевнений в літньому підписанні Райса.