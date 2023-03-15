Італія

Італійська глава кар'єри Ромелу добігає кінця.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта підтвердив, що нападник Ромелу Лукаку повернеться в Челсі після закінчення оренди.

"Оренда була розрахована на один сезон, її термін спливає 30 червня. Незалежно від виступів до кінця сезону Лукаку повернеться до Челсі.

Я маю наголосити, що зараз триває аномальний сезон. З проблемами стикаємося не лише ми, а й усі інші команди. Все через аномальну паузу на проведення чемпіонату світу. Лукаку – це приклад, Брозович також не грає так, як раніше. Обидва страждали від травм та не до кінця відновилися.

Лукаку не може набути форми, яка була його головною силою. З цієї точки зору, це вже не той Лукаку, що в попередні роки", – сказав Маротта.

Раніше Маротта розповів, що Лукаку мало грає, бо носить на собі 103 кілограми.