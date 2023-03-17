Англія

Досить цікавий вибір від іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поміркував щодо можливих тренерів для команди на майбутнє.

Він вважає, що "містян" міг би очолити легенда клубу бельгієць Венсан Компані. Нині Компані працює головним тренером Бернлі у Чемпіоншипі, а його команда йде на першій позиції та близька до повернення в АПЛ.

"Можливо, Венсан Компані не згоден зі мною, але побачивши його команди, я більш ніж впевнений, що він повернеться у Ман Сіті на посаду головного тренера. Не знаю коли, але це точно станеться.

Останні два-три дні я думав про те, що зробив Бернлі цього сезону. Я не здивований їхньому положенню у турнірній таблиці, вони дуже близькі до того, щоб знову стати командою Прем'єр-ліги вже наступного року. І

я розумію чому, дивлячись на них уважніше. З ними буде дуже, дуже важко, бо вони роблять неймовірні речі на полі.

Тренеру потрібен час, щоб досягти успіху з командою. Необхідно якнайшвидше переконати гравців у тому, що, на вашу думку, є найкращим способом вигравати матчі, і ідеально підходитиме їм", — сказав Гвардіола.

Відзначимо, що 18 березня о 19:45 Манчестер Сіті протистоятиме Бернлі у рамках чвертьфіналу Кубку Англії.