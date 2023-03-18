Англія

Завершився матч АПЛ.

Ньюкасл в рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Англії грав на виїзді проти Ноттінгем Форест та здобув перемогу.

"Сороки" пропустили в середині першого тайму після удару Бонавентуре, на що Ісак відповів під завісу тайму. Вирішальний гол швед забив в компенсований до матчу час з пенальті.

Ноттінгем Форест — Ньюкасл 1:2

Голи: Бонавентуре, 26 — Ісак, 44, 90+3

Ноттінгем Форест: Навас — Ор'є, Ніакате, Феліпе, Лоді — Єйтс (Фройлер, 58), Шелві (Скарпа, 90+4) — Джонсон, Гіббс-Вайт, Бонавентуре (Вільямс, 79) — Аю (Саррідж, 79)

Ньюкасл: Поуп — Тріппьєр, Ботман, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок — Мерфі (Рітчі, 84), Ісак, Сен-Максімен (Андерсон, 46)