Англія

Цікаво, що саме його замінив Патрік Вієйра, якого нещодавно звільнили.

Поточний сезон навряд чи можна назвати успішним для англійського Крістал Пелес, оскільки команда під керівництвом Патріка Вієйра так і не змогла набрати оптимальної ходи.

У підсумку, доба головування французького фахівця напередодні завершилась відставкою, після чого "склярі" залишились без головного тренера.

Одним із претендентів на вакантну посаду, як повідомляє британська преса, керівництво Пелес бачить колишнього головного тренера команди — англійця Роя Годжсона.

Цікаво, що саме 75-річного фахівця змінив на посаді Вієйра після завершення сезону-2020/21.

Серед інших кандидатів присутні екс-керманич Саутгемптона Ральф Газенгюттль, Венсан Компані та Майкл Керрік.

Тим часом команду до гостьової гри проти лондонського Арсенала 18 березня, о 16:00, готуватиме ірландець Патрік Маккарті.