Англія

"Червоні дияволи" мають проблеми в центрі поля.

Манчестер Юнайтед в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Англії прийме на своєму полі Фулгем.

Тренерський штаб Еріка Тен Гага не зможе розраховувати на травмованого Крістіана Еріксена та дискваліфікованого Каземіро.

Крім того, як розповів тренер офіційному сайту, великі сумніви щодо участі у матчі Скотта Мактомінея, який має проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Фулгем відбудеться у неділю, 19 березня. Початок зустрічі запланований на 18:30.