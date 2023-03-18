Англія

Італійський фахівець дав емоційне інтерв'ю після втраченої перемоги у матчі із Саутгемптоном (3:3).

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем безвільно втратив перемогу над Саутгемптоном, перемагаючи у рахунку у два м'ячі (3:3).

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте залишився незадоволеним тим, що його команда вже не вперше цього сезону втрачає переможний результат у заключному відрізку матчу.

"Я дуже засмучений, тому що це не вперше трапляється цього сезону. Я думаю, що сьогодні я можу сказати вам сказати про це, тому що ми виграємо 3:1 за 15 хвилин до кінця, і я думаю, в такій ситуації ти маєш перемагати. Минулого сезону все почало покращуватися, але ми втратили той характер. Я не хочу говорити про технічний аспект, команді бракує характеру".

"Ми не команда. Ми команда, в якій кожен думає тільки про себе. Коли ти в такому стані, ти вилітаєш від Шеффілд Юнайтед з Кубку Англії, вилітаєш від Мілану з Ліги чемпіонів. Тепер ще сьогоднішній матч... Я не бачу почуття відповідальності від гравців".

"Вони тут звикли до цього. Не грають заради чогось важливого. Вони не бажають грати під тиском. Це і є історія Тоттенгема! 20 років тут цей власник і вони нічого ніколи не вигравали. Чому? Такий клуб вперше у моїй тренерській кар'єрі".

"Завжди одне й те саме, кожен сезон. Хто би не був головним тренером тут. Якщо вони хочуть продовжувати так само, вони можуть змінити тренера, багато тренерів, але ситуація не може змінитися. Повірте мені", — сказав Антоніо Конте на післяматчевій пресконференції.