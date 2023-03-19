Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 17:00.

Бірмінгемська Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері в рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги приймала на власному полі одного з аутсайдерів національної першості — Борнмут.

Господарям поля вдалось забити швидкий м’яч зусиллями Дугласа Луїса, що визначило подальший характер подій на футбольному полі.

"Леви" з невеликою перевагою за статистикою завершили першу половину гри, але після перерви вже більш якісно створювали власні головні нагоди, тож, не дивлячись на спротив опонентів, провели два додаткові м’ячі під завісу основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Борнмут у 28 турі АПЛ:

Астон Вілла — Борнмут 3:0

Гол: Луїс, 7, Ремзі, 80, Буендіа, 89

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Морено — Макгінн (Чемберс, 90+1), Луїс, Бейлі (Траоре, 65), Буендіа (Дуран, 90+1), Ремзі — Воткінс.

Борнмут: Нето — Келлі, Сенесі, Стівенс, Сміт (Брукс, 79) — Ентоні (Семеніо, 59), Лерма, Ротвелл (Траоре, 59), Уаттара (Вінья, 90+1), Біллінг (Мур, 90+1) — Соланке.

Попередження: Макгінн — Біллінг, Лерма, Сенесі, Стівенс.