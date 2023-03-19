Англія

Спілка борців за права жінок обурена рішенням поліції.

Кілька тижнів тому в англійській пресі з’явилась інформація щодо вкрай неприємного інциденту за участі захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера, який вирішив публічно оголитись в одному з барів графства Чешир.

Після цього місцева поліція вирішила провести розслідування, під час якого були опитана більшість присутніх у закладі харчування. За підсумком слідчих дій виступив речник правоохоронної служби, заявивши, що до футболіста не будуть висунуті жодні санкції.

"У середу, 8 березня, поліція графства Чешир дізналася про відео, яке поширювалося в соціальних мережах щодо ймовірного інциденту в барі в районі Вілмслоу.

Офіцери наразі завершили свої розслідування, які включали спілкування з особами, які перебували безпосередньо в закладі під час події.

16 березня 32-річний чоловік із Престбері добровільно прийшов до поліцейської дільниці для допиту.

Його свідчення розглядали позасудовими рішеннями, і наразі справу закрито", — заявив представник поліції.

Між тим, організація Жіноча допомога, що веде боротьбу за дотримання прав жінок, виступила з власною заявою, поставивши під сумнів відсутність заходів проти Вокера через його поведінку.

"Дуже розчаровує те, що непристойне оголення, у якості форми насильства по відношенню до жінок, ігнорують і відкидають.

Незалежно від того, чи робили це з метою шокувати чи залякати, для тих, хто постраждав, це може мати довгострокові наслідки та травми, які завадять жінкам почуватися в безпеці та жити з відчуттям свободи.

Коли непристойна поведінка не має жодних наслідків, це може дати кривднику відчуття влади, підкріпивши її тим, що йому вдасться уникнути покарання, і, можливо, впевненість у тому, що це йому вдасться зробити наступного разу.

Будь-яка непристойна поведінка має розглядатися як серйозний злочин, а наслідки повинні демонструвати, що вона є неприпустимою.

Сьогоднішня культура сприйняття насильства щодо жінок і дівчат має зникнути, бо життя жінок залежить від цього", — заявила виконавчий директор благодійної організації Фара Назір.

Тим часом Кайла Вокера не тільки не виключили зі складу Манчестер Сіті, а й долучили до виклику до національної збірної на матчі, зокрема, проти України в відборі на чемпіонат Європи-2024.