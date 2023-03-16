Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До неї увійшли 25 футболістів, яких викликав Гарет Саутгейт.

Збірна Англії оголосила заявку на майбутні матчі кваліфікації до Євро-2024. Нагадаємо, що англійці зіграють проти збірної Італії (23 березня) та проти України (26 березня).

Заявка

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл, Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Ерік Даєр (Тоттенгем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Джон Стоунс, Кайл Вокер (обидва – Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Мейсон Маунт, Конор Галлагер (обидва – Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Деклан Райс (Вест Гем).

Нападники: Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва – Ман Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд).

Зазначимо відсутність таких футболістів, як Бена Вайта, Рахіма Стерлінга та Трента Александера-Арнольда. Крім того, у заявці присутні Айвен Тоуні та Марк Гуехі.

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня о 19:00 за київським часом.