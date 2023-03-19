Англія

Підопічні Хекінгботтома здолали суперника, з яким грають в Чемпіоншипі.

Недільна програма чвертьфіналів Кубка Англії почалась на Бремолл Лейн, де Шеффілд Юнайтед на правах господаря приймав сусіда по турнірній таблиці Чемпіоншипа Блекберн.

В цьому сезоні другого за статусом дивізіоні чемпіонату Англії команди вже зіграли двічі між собою: у першому колі Шеффілд переміг з рахунком 3:0, а через пів року Блекберн взяв реванш у суперника — 1:0. Тепер час було з'ясувати стосунки в Кубку Англії.

Блекберн двічі виходив вперед по ходу зустрічі, але наприкінці матчу Шеффілд зумів перевернути все з ніг на голову та пройшов опонента. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 3:2 на користь господарів.

Шеффілд крокує в півфінал, куди вже пробився Манчестер Сіті. Сьогодні також визначаться ще два учасники півфіналу. Ввечері на нас чекають матчі між Брайтоном і Грімсбі та поєдинок МЮ — Фулгем.

Шеффілд Юнайтед – Блекберн 3:2

Голи: Бреретон, 21 (пен), Смодич, 60 - автогол Галахер, 28, Макберні, 81, Дойл, 90.

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Болдок (Богл, 88), Робінсон (Шарп, 70), Іган, Ахмедходжич — Лоу, Берге, Дойл, Ндіай, Макаті (Башем, 90) — Макберні.

Блекберн: Пірс — Хаєм, Картер, Пікерінг, Тревіс, Смодіч (Гарретт, 90) — Мортон (Долан, 90), Ренкін-Костелло (Бріттан, 80), Хеджес (Уортон, 80) — Галлахер, Бреретон.

Попередження: Робінсон, 21, Картер, 62.