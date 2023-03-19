Україна

Закарпатська команда перервала серію з чотирьох ігор без перемог та покращила свої шанси на виживання в УПЛ.

Закарпатський Минай в гостях здобув мінімальну перемогу над Колосом із Ковалівки з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на дев'ятій хвилині поєдинку, коли Юрій Кравчук головою замкнув подачу від Назарія Воробчака з кутового.

Для команди Володимира Шарана це перша перемога за останні п'ять матчів. До цього були дві нічиї та дві поразки.

Після 18 турів Минай набрав 18 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Колос має 23 бали та шостий рядок.

Колос — Минай 0:1

Гол: Кравчук, 9.

Колос: Волинець — Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Болбат (Мякушко, 66), Богданов, Оріховський (Велетень, 79), Смирний (Ільїн, 56) — Ісаєнко (Лисенко, 46), Безбородько (Попов, 79).

Минай: Бандура — Гончар, Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Мельник, 89) — Вітенчук, Гечев, Шишка (Петько, 79) — Воробчак (Рогозинський, 90+3), Бутеза, Твердохліб.

Попередження: Ємець, Оріховський, Безбородько, Кравченко — Нємчанінов.