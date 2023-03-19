Італія

Відбувся черговий матч 27 туру італійського чемпіонату, в якому зустрілися аутсайдери.

Сампдорія у матчі 27 туру італійської Серії А обіграла Верону з рахунком 3:1.

Перемогу господарям поля принесли забиті м'ячі у виконанні Маноло Габб'ядіні, який оформив дубль за 11 хвилин першого тайму, та гол Алесандро Дзанолі на дев'ятій компенсованій хвилині. Гості відповіли результативним ударом Марко Фераоні на 89 хвилині зустрічі.

Завдяки цій перемозі Сампдорія перервала безвиграшну серію із 11 матчів поспіль. Для Верони це вже п'ята гра без перемог.

Після 27 турів Сампдорія набрала 15 очок та посідає 19 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Верони – 19 балів та 18 рядок.

Сампдорія — Верона 3:1

Голи: Габб'ядіні, 24, 35, Дзнаолі, 90+9 — Фараоні, 89.

Сампдорія: Тюрк — Ауджелло, Гюнтер, Нуйтінк, Аміоне, Дзанолі — Вінкс, Кюізанс (Ількхан, 62) — Леріс (Мурільо, 85), Джурічич (Мурру, 72) — Габб'ядіні (Хесе, 85).

Верона: Монтіпо — Давідович, Маньяні (Велозу, 46), Коппола — Фараоні, Тамезе, Дуда, Дойг (Лазанья, 46) — Браф (Каллон, 78), Лазович (Депаолі, 68) — Джурич (Гайч, 38).

Попередження: Джурічич, Нуйтінк, Дзанолі — Коппола, Дуда.