Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 19 березня 2023 року, 18:30.

У чвертьфінальному протистоянні в рамках Кубка Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд зіграв проти лондонського Фулгема.

Команди провели доволі рівний перший тайм із невеличкою перевагою господарів за кількістю пострілів у площину воріт, але без забитих голів.

Але основні події зустрічі розгортались уже після перерви, коли гості забили швидкий м’яч зусиллями Мітровича, але згодом у головах футболістів "дачників" щось перемкнулось, і на 71 хвилині автор забитого м’яча, разом із Вілліаном та головним тренером Марку Сілвою, відправились відпочивати достроково.

Це дозволило "Червоним дияволам" не тільки відігратись, а й незабаром вийти вперед за рахунком та наприкінці компенсованого часу закріпити власну перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Фулгем у 1/4 фіналу Кубка Англії:

Манчестер Юнайтед — Фулгем 3:1

Голи: Бруну, 75, 90+6, Забітцер, 77 — Мітрович, 50

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Мартінес, Магвайр, Шоу — Забітцер, Мактоміенй (Антоні, 58), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Фред, 83), Санчо — Вегхорст.

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Суареш, 88) — Палінья, Г. Рід (Соломон, 88), Вілліан, Перейра (Кейрні, 88), Б. Рід (Джеймс, 88) — Мітрович.

Попередження: Магвайр — Робінсон, Перейра.

Вілліан, 71, Мітрович, 71.