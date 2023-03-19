Україна

На Олд Траффорд відбувся поєдинок Кубку Англії.

У рамках чвертьфінального матчу Кубку Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Фулгем.

У першому таймі вболівальники у більшості своєму не були задоволені, адже "червоні дияволи" не виглядали сильнішими за "коттеджерів". Проте голів не побачили.

На початку другої половини зустрічі гості неочікувано за фактом але очікувано за грою вийшли уперед. Подача з кутового застала оборону МЮ у розпорош, а Мітрович скористався шансом переграти Де Хеа.

Проте на 72 хвилині трапився епізод, який призвів до трьох вилучень. Санчо цілив у порожні ворота, але Вілліан вибив м'яч рукою — це пенальті. Після, форвард Фулгема Мітрович, почав сперечатись з арбітром і побачив перед собою червону за те, що шторхнув його. А ще — головний тренер Фулгема Марку Сілва за суперечки.

Бруну Фернандеш впевнено пенальті реалізував. А за дві хвилини МЮ повів у рахунку. Забітцер зміг замкнути ефектним ударом простріл з лівого флангу. Вже у додатковий час Бруну Фернадеш забив третій гол сильним ударом з 10 метрів.

МЮ - Фулгем 3:1

Голи: Бруну, 75, 90+6, Забітцер, 77 — Мітрович, 50

МЮ: Де Хеа — Ван-Біссака, Мартінес, Магвайр, Шоу — Забітцер, Мактоміенй (Антоні, 58), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Фред, 83), Санчо — Вегхорст.

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Суареш, 88) — Палінья, Г. Рід (Соломон, 88), Вілліан, Перейра (Кейрні, 88), Б. Рід (Джеймс, 88) — Мітрович.

Попередження: Перейра, Магвайр, Робінсон.

Видалення: Вілліан, Мітрович, Сілва (за межами поля).