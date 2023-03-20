Англія

Частина футболістів не хоче більше працювати під керівництвом італійця.

Деякі гравці Тоттенгема більше не хочуть працювати з Антоніо Конте, повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, футболісти "шпор" хотіли б, щоби Конте пішов негайно. Є серйозні сумніви щодо того, що достатня кількість гравців готова грати за команду під його керівництвом.

Нагадаємо, що Конте дав емоційну прес-конференцію, де розкритикував гравців.

Зазначимо, що Тоттенгем посідає четверте місце в АПЛ, набравши 49 очок за 28 матчів.