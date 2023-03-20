Англія

Клуб оголосив суму, за яку готовий продати футболіста.

Тоттенгем явно не налаштований на продаж свого найкращого бомбардира в історії Гаррі Кейна влітку.

Керівництво лондонців вирішило, що продасть нападника збірної Англії лише за 100 мільйонів фунтів.

І це все має бути одним платежем. МЮ, який є основним претендентом на футболіста, вже був проінформований.

Боси "шпор" сподіваються, що сума в 100 мільйонів та неможливість виплатити її декількома траншами відлякає Юнайтед.

Кейн планує наприкінці сезону обговорити з клубом своє майбутнє. Він розуміє, що може також зацікавити Реал та Баварію, окрім Манчестер Юнайтед.

Контракт Кейна з клубом розрахований до літа 2024 року, і втратити його вільним агентом — не вважається проблемою для Деніела Леві.