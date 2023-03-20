Клуб оголосив суму, за яку готовий продати футболіста.
Гаррі Кейн, Getty Images
20 березня 2023, 18:30
Тоттенгем явно не налаштований на продаж свого найкращого бомбардира в історії Гаррі Кейна влітку.
Керівництво лондонців вирішило, що продасть нападника збірної Англії лише за 100 мільйонів фунтів.
І це все має бути одним платежем. МЮ, який є основним претендентом на футболіста, вже був проінформований.
Боси "шпор" сподіваються, що сума в 100 мільйонів та неможливість виплатити її декількома траншами відлякає Юнайтед.
Кейн планує наприкінці сезону обговорити з клубом своє майбутнє. Він розуміє, що може також зацікавити Реал та Баварію, окрім Манчестер Юнайтед.
Контракт Кейна з клубом розрахований до літа 2024 року, і втратити його вільним агентом — не вважається проблемою для Деніела Леві.