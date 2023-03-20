Англія

Представник Чемпіоншипу отримав штраф.

Непростий час переживає переможець Кубку Англії Віган Атлетік, який наразі грає у Чемпіоншипі.

"Латікс" мало того, що йдуть на останньому місці у таблиці другого за силою дивізіону Англії, в них ще й з фінансами негаразди. До клубу застосовані санкції за невиконання умов контрактів у червні, липні та жовтні 2022 року від EFL.

Окрім виплати зарплати гравцям, ще однією важливою умовою була виплата 125% прогнозованої зарплати гравцям на визначений клубний рахунок, чого в даному випадку не відбулося.

Рішенням EFL було відняти три очки в команди Шона Мелоні. Власник клубу Абдулрахман Аль-Джасмі також буде звинувачений у неправомірній поведінці, і справою займатиметься незалежна дисциплінарна комісія.

Мелоні, звичайно, залишився незадоволений цим рішенням, назвавши його "ударом по тілу", адже тренерський штаб робить все, щоб не вилетіти до Ліги 1. Після 38 турів у Вігана 31 заліковий бал — до 21 місця, яке є рятувальним, 8 очок.