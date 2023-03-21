Португалець може змінити клуб на постійній основі.
Жоау Феліш, getty images
21 березня 2023, 00:36
Челсі в рамках орендної угоди підписав Жоау Феліша в зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Relevo, в лондонському клубі задоволені грою португальського нападника та хочуть підписати його на постійній основі.
Жоау Феліш після переходу в Челсі встиг відіграти дев'ять матчів, в яких відзначився двома забитими голами.
Зазначимо, що контракт нападника з Атлетіко діє до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше Феліш заявив, що у Атлетіко про нього жодного разу не складали пісень, а в Челсі — із першого ж дня.