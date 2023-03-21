Англія

Португалець може змінити клуб на постійній основі.

Челсі в рамках орендної угоди підписав Жоау Феліша в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Relevo, в лондонському клубі задоволені грою португальського нападника та хочуть підписати його на постійній основі.

Жоау Феліш після переходу в Челсі встиг відіграти дев'ять матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Зазначимо, що контракт нападника з Атлетіко діє до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Феліш заявив, що у Атлетіко про нього жодного разу не складали пісень, а в Челсі — із першого ж дня.