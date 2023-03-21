Англія

Англієць повертається до рідної команди.

Крістал Пелас на офіційному сайті оголосив про повернення Роя Годжсона на посаду головного тренера клубу.

Більш точні деталі контракту повинні з'явитися незабаром.

Англієць є своєю людиною у команді, бо під час кар'єри футболіста виховувався саме у лондонському клубі.

Також в період з 2017 до 2021 років очолював Пелас вже в якості тренера.

Попереднім місцем роботи фахівця був Вотфорд, котрий він залишив після завершення минулого сезону.