Англієць повертається до рідної команди.
Рой Годжсон - Офіційний Сайт Крістал Пелас
21 березня 2023, 10:58
Крістал Пелас на офіційному сайті оголосив про повернення Роя Годжсона на посаду головного тренера клубу.
Більш точні деталі контракту повинні з'явитися незабаром.
Англієць є своєю людиною у команді, бо під час кар'єри футболіста виховувався саме у лондонському клубі.
Також в період з 2017 до 2021 років очолював Пелас вже в якості тренера.
Попереднім місцем роботи фахівця був Вотфорд, котрий він залишив після завершення минулого сезону.