Англія

Півзахисник змінить клуб.

Ліверпуль прагне підсилити середню ланку поля в майбутнє літнє трансферне вікно завдяки підписанню Мейсона Маунта.

Як повідомляє видання 90min, мерсисайдський клуб впевнений в тому, що йому вдасться оформити перехід півзахисника.

У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі бачить заміну Маунту в колишньому гравці Манчестер Юнайтед.