Півзахисник змінить клуб.
Мейсон Маунт, getty images
21 березня 2023, 20:58
Ліверпуль прагне підсилити середню ланку поля в майбутнє літнє трансферне вікно завдяки підписанню Мейсона Маунта.
Як повідомляє видання 90min, мерсисайдський клуб впевнений в тому, що йому вдасться оформити перехід півзахисника.
У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі бачить заміну Маунту в колишньому гравці Манчестер Юнайтед.