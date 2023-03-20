Англійці оновили заявку.
МАРКУС РАШФОРД GETTY IMAGES
20 березня 2023, 17:29
Півзахисник Мейсон Маунт, нападник Маркус Рашфорд та голкіпер Нік Поуп не зможуть допомогти своїй національній команді у найближчих матчах відбору Євро-2024 проти України та Італії. Всі пропустять матчі кваліфікації через травми.
Слід зазначити, що до заявки додали воротаря Тоттенгему Фрейзера Форстера.
Англійці оновили заявку на матчі проти України та Італії:
Нагадаємо, Англія зіграє проти Італії 23 березня, а 26 березня зустрінеться з Україною.