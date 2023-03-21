Англія

Лондонці хочуть підсилити склад.

Челсі дуже продуктивно попрацював в останні трансферні вікна, проте не збирається на цьому зупинятись.

Лондонський клуб готується до відходу Мейсона Маунта та вже шукає йому заміну. Як повідомляє видання ESPN, Челсі бачить заміну англійцю у колишньому півзахиснику Манчестер Юнайтед Андреасі Перейрі.

В цьому сезоні футболіст відіграв 32 матчі за Фулгем, в яких відзначився трьома голами та шістьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мейсон Маунт може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.