Англія

Форвард може залишити лондонський клуб.

Челсі дуже продуктивно попрацював в останні трансферні вікна, тому найближчим часом має розвантажити склад та бюджет заробітної плати.

Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб розглядає можливість розірвати контракт з П'єром-Емеріком Обамеянгом.

Зазначимо, що в цьому сезоні форвард відіграв 19 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг хотів повернутись в Барселону в січневе трансферне вікно.