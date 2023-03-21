Форвард може залишити лондонський клуб.
П'єр-Емерік Обамеянг, getty images
21 березня 2023, 21:27
Челсі дуже продуктивно попрацював в останні трансферні вікна, тому найближчим часом має розвантажити склад та бюджет заробітної плати.
Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб розглядає можливість розірвати контракт з П'єром-Емеріком Обамеянгом.
Зазначимо, що в цьому сезоні форвард відіграв 19 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг хотів повернутись в Барселону в січневе трансферне вікно.