Іспанія

Але через правила ФІФА не зміг цього зробити.

Нападник Пьєр-Еймерік Обамеянг перебрався з Барселони в Челсі лише влітку минулого року.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, габонський нападник хотів повернутись в стан каталонців вже в січні.

Стверджується, що у нападника та тренерського штабу Барселони й гравців дуже теплі відносини.

Трансферу завадили правила УЄФА, згідно з якими Обмеянг не міг змінити клуб ще раз.

Зазначимо, що в цьому сезоні форвард відіграв 19 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг хоче залишитись в Європі та відмовляється переїжджати до МЛС.