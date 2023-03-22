Англія

До кінця поточного сезону команду очолюватиме Рой Годжсон.

Напередодні офіційно стало відомо, що 75-річний Рой Годжсон повернувся з пенсії на посаду головного тренера Крістал Пелес після звільнення Патріка Вієйра.

Як повідомляє The Guardian, призначення досвідченого англійця є лише тимчасовим явищем — з Годжсоном підписаний контракт до кінця поточного сезону, після чого "орлів" повинен буде очолити інший фахівець.

За інформацією джерела, керівництво Крістал Пелес на даний момент розглядає дві кандидатури на посаду головного тренера першої команди, один з яких влітку може розпочати роботу в Лондоні.

Мова йдеться про колишнього керманича донецького Шахтаря Паулу Фонсеку, який нині очолює французький Лілль, а також про Аді Гюттера, звільненого з менхенгладбахської Борусії минулого травня.

Обидва фахівці користуються популярністю серед босів Крістал Пелес, але черговий наступник досвідченого Роя Годжсона визначиться вже після завершення поточної кампанії в АПЛ.