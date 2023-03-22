Англія

Форвард Арсеналу успішно проявляє себе в оренді в Реймсі, будучи одним із найкращих бомбардирів Ліги 1.

Багатообіцяючий нападник лондонського Арсеналу Фоларін Балогун, який цей сезон проводить у Реймсі на правах оренди, на даний момент входить до списку кращих бомбардирів французької Ліги 1, забивши 17 голів і віддавши 2 асисти в 27 матчах чемпіонату — від лідерів в особі Джонатана Девіда і Кіліана Мбаппе його відділяють всього два м'ячі.

21-річний англієць зізнався, що поки не знає, чи повернеться в стан "канонірів" цього літа або ж знову поїде набиратися досвіду в інший клуб.

"Потрібно провести переговори, і це рішення буде не тільки за мною. Клуб повідомить мені свою точку зору, і я впевнений, що ми домовимося. Приємно, що Артета спостерігає за тим, що відбувається під час моєї оренди в Реймсі", — цитує слова Балогуна журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky.

Нагадаємо, раніше головний тренер Арсеналу Мікель Артета у позитивному ключі відзначив результативність Фоларіна Балогуна у Франції та його прогрес у цілому.

Взимку Реймс намагався оформити трансфер англійського форварда на постійній основі, але "каноніри" відповіли відмовою.