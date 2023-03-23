Англія

Брайтон підтвердив у фінансовому звіті.

Челсі виплатив 21,5 млн фунтів компенсації Брайтону за Грема Поттера та його штаб, повідомляє журналіст Кіран Магвайр.

Суму компенсації зафіксовано у фінансовому звіті Брайтона за 2022 рік. Гроші були отримані за кілька днів після призначення Поттера головним тренером Челсі у вересні минулого року.

Зазначимо, що компенсація за Поттера є рекордною при переході тренера з одного клубу до іншого.

На другому місці за сумою виплат – перехід Юліана Нагельсманна з Лейпцигу до Баварії, за якого було виплачено 20 мільйонів євро (17,4 млн фунтів).