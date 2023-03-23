Захисник не шкодує про перехід до складу лондонської команди.
Педро Порро, Getty Images
23 березня 2023, 11:26
Педро Порро не шкодує, що перейшов у Тоттенгем. Зокрема, атмосфера у команді погіршилась після скандального інтерв'ю Антоніо Конте.
"Мій довгостроковий план не змінюється – я хочу грати у Тоттенгемі.
Я ні про що не жалкую, я щасливий. Дайте мені трохи часу і ви побачите найкращу версію мене", — наводить слова Порро журналіст Фабріціо Романо.
Цього сезону Порро провів 5 матчів за "шпор" у чемпіонаті Англії: на його рахунку один гол.