Англія

Захисник не шкодує про перехід до складу лондонської команди.

Педро Порро не шкодує, що перейшов у Тоттенгем. Зокрема, атмосфера у команді погіршилась після скандального інтерв'ю Антоніо Конте.

"Мій довгостроковий план не змінюється – я хочу грати у Тоттенгемі.

Я ні про що не жалкую, я щасливий. Дайте мені трохи часу і ви побачите найкращу версію мене", — наводить слова Порро журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Порро провів 5 матчів за "шпор" у чемпіонаті Англії: на його рахунку один гол.