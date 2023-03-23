Англія

Шведський нападник відмовився коментувати ситуацію довкола головного тренера.

Лондонський Тоттенгем не зміг виграти останній матч англійської Прем’єр-ліги перед початком березневої міжнародної павзи на полі Саутгемптона (3:3), через що не обігнав Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці.

Проте ця гра в суто медійному плані радше запам’яталась уболівальникам висловлюваннями головного тренера "шпор" Антоніо Конте, який критично відповів на питання журналіста щодо майбутнього клубу.

Після цього інтерв’ю італійський фахівець опинився на межі від звільнення з посади, а гравці його команди тим часом потрохи починають коментувати останні події.

Зокрема, це зробив шведський нападник Деян Кулушевські, який у тому матчі з’явився на заміну вже на п’ятій хвилині.

"Конте? Я не знаю, що з ним буде. Побачимо. Він усе ще з нами, але ми повинні бути готові до будь-яких змін.

Щодо мене, то я абсолютно хочу залишитися в Тоттенгемі", — заявив шведський виконавець.

Кулушевські в поточному сезоні забив двічі та ще одного разу віддав гольовий пас за 27 матчів.