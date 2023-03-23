Англія

Партнер аргентинця за лондонським Челсі зробив несподіване зізнання.

Лондонський Челсі під час цьогорічного зимового трансферного вікна був настільки натхнений виступами аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса в складі національної збірної, яка здобула "золоті" нагороди чемпіонату світу-2022 в Катарі, що не втримався від коштовного придбання тоді ще футболіста лісабонської Бенфіки.

Але виявилось, що навіть у складі "синіх" далеко не кожен гравець знав, ким є багатомільйонний новачок команди Грема Поттера. Зокрема, про це зізнався захисник "пенсіонерів" Марк Кукурелья.

"Я спостерігав за грою Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі й, здається, тоді сказав: "Мені дуже подобається №24, це дуже хороший гравець.

Але я тоді взагалі не знав, хто це такий, за який клуб він грає. Мені довелося піти шукати це на своєму мобільному телефоні, гуглити.

А потім він перейшов до Челсі за 121 млн євро", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Кукурельї дві гольові передачі в 28 матчах.