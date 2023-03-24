Англія

В команди Миколенка серйозні проблеми.

Прем'єр-ліга направила Евертон до незалежної комісії через ймовірне порушення правил фінансового фейр-плей, повідомляє ВВС. Це може загрожувати "ірискам" зняттям очок. Прем'єр-ліга не уточнила у своїй заяві особливості порушення правил клубу.

Однак Евертон за кілька останніх сезонів зазнав фінансових збитків. У лізі заявили, що ймовірне порушення відноситься до кампанії-2021/22, під час якої мерсисайдський клуб ледве уникнув вильоту.



У березні 2022 року Евертон оголосив про збитки в розмірі 120,9 млн фунтів за попередній сезон. Це означало, що втрати за три роки склали 372 мільйони фунтів стерлінгів, тоді як правила Прем'єр-ліги дозволяли лише 105 мільйонів фунтів стерлінгів.

У клубі заявили, що вони "залишаються в надійному фінансовому становищі" завдяки власнику Фархаду Мошірі, і звинуватили Covid-19 у частині втрат. Евертон також займається будівництвом свого нового стадіону Брамлі-Мур Док.

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"Іриски" залишаються в небезпечному становищі у вищому дивізіоні, наразі займаючи 15 місце в таблиці – на два очки вище зони вильоту. Минулого року суперники, Лідс і Бернлі, звернулись до Прем’єр-ліги з проханням провести незалежне розслідування рахунків Евертона, хоча пізніше вони відмовилися від судового позову. Після зустрічі з Прем'єр-лігою обидва клуби повідомили, що Евертон дотримується правил

У своїй заяві в середу Прем'єр-ліга заявила, що комісія буде незалежною від ліги та її клубів, додавши, що розгляд буде "конфіденційним і слухатиметься приватно".