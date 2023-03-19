Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував нічийний результат у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги проти Евертона (2:2).

"Ми показали гарну гру, тому розчаровані голами, які пропустили сьогодні. Ми думали, що зіграли досить добре, щоб набрати три очки, але зрештою, якщо ви погано захищаєтесь, то не досягнете результату.

Ми програли багато поєдинків у штрафному майданчику, а коли це відбувається, то виникає небезпека. Треба віддати належне Евертону, у них це добре виходить, але ми маємо грати краще. Це розчаровує.

Я справді розчарований, тому що ми хотіли перемогти. Я побачив багато позитивних моментів у нашому виступі, але виникає неприємне почуття, коли ти не набираєш три очки", — наводить слова Поттера ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Евертон.