Англія

Захисник не виключає, що це може бути навіть Ланс.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан нещодавно оголосив, що завершив кар'єру у збірній Франції.

Проте футболіст прилетів у Париж щоб підтримати національну команду, скориставшись паузою у чемпіонаті Англії. ЗМІ поцікавились у футболіста, де він бачить своє завершення кар'єри.

"Я завершу кар'єру або в Мадриді, або в Манчестері, або в Лансі, де розпочинав грати у футбол. Я впевнений, що я не буду переходити в інший клуб.

Але повернення в Мадрид мені здається нереальним варіантом, я зазвичай до нього не повертався. Найімовірніше, що я закінчу грати у Манчестері або Лансі.

З семи років я грав у футбол, тому побоювання, що з футболом буде покінчено, але немає страху. Як і будь-яке важливе рішення в житті, воно вимагає ретельного обмірковування", — сказав Варан.

Нагадаємо, що контракт 29-річного француза з Манчестер Юнайтед розрахований до 2025 року.