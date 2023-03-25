Англія

Хорват може перебратись в іншу команду АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії поля в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Челсі Матео Ковачича.

Контракт хорватського футболіста з лондонцями добігає кінця літом наступного року, тому Челсі може бути зацікавлений в його продажі.

Нинішнього сезону Ковачич провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на хорватського півзахисника претендує ще один клуб з АПЛ — Манчестер Сіті.