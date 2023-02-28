Англія

28-річний хорват може змінити клуб наступного літа.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич може продовжити свою кар'єру в Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Telegraph.

Діючий контракт 28-річного хорвата розрахований до літа 2024 року і лондонський клуб, швидше за все, буде не проти розлучитися з футболістом, щоб потім не відпускати його безкоштовно.

Також зазначається, що гра Ковачича подобається головному тренеру "городян" Хосепу Гвардіолі, який має намір внести зміни до середньої лінії команди наступного літа.

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Крім цього, хавбек дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем, як і раніше, є головною метою Сіті, але за футболіста жорстка конкуренція з боку Ліверпуля, Челсі та Реала. З цього боку Ковачич досвідченіший і більш дешевший варіант.

Нинішнього сезону Ковачич провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.