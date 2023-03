Рейсс Нельсон (Арсенал), Коді Гакпо (Ліверпуль), Патсон Дака (Лестер), Кай Гаверц (Челсі), Матео Ковачич (Челсі), Джек Гаррісон (Лідс), Олександр Ісак (Ньюкасл) і Донні (Вулвергемптон) претендують на нагороду "найкращий гол березня" в АПЛ. Проголосувати можна на офіційному сайті АПЛ.

