Англія

Італієць дуже цінить свого гравця.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі дуже задоволений умовами роботи в команді та високо оцінив лідера "чайок".

"У мене дуже людяні стосунки з Брайтоном. Мені надається свобода працювати так, як я хочу. Брайтон не повинен хвилюватися, коли я піду, вони повинні хвилюватися, коли ця група гравців піде.

Я думаю, що Льюїс Данк входить до п’ятірки найкращих захисників Європи", — наводить слова італійця сайт Джанлуки Ді Марціо.

Зазначимо, що контракт захисника з "чайками" розрахований до літа 2025 року. Transfermart оцінює його у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батько Мак Аллістера не виключає, що його син може залишити Брайтон.