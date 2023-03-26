Англія

Форвард Марселя розповів про епізод із власної кар’єри.

Чилійський нападник Алексіс Санчес наразі виступає у французькому Марселі, де опинився за підсумком трансферу в якості вільного агента з міланського Інтера влітку 2022 року.

У його чималій професійній кар’єрі також наявні виступи за такі клуби, як чилійський Кобрелоа, Коло-Коло, італійський Удінезе, аргентинський Рівер Плейт, каталонську Барселону, лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед.

Саме з моментом завершення етапу кар’єри в розташуванні "канонірів" і пов’язаний один із найбільш цікавих епізодів його трансферної історії — вибір поміж двома "кольорами" Манчестера, про що сам футболіст розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"Я був близький до того, щоб перейти до Манчестер Сіті. Я тоді розмовляв із Гвардіолою чи кожен день.

Він також привітав мене з днем ​​народження, від чого я почувався так, ніби він мій батько. Неначе повернувся до свого стану часі виступів за Барселону.

Потім раптом Моурінью подзвонив мені і сказав, що в Манчестер Юнайтед готовий мене запросити.

Справа була не в грошах, я б грав у Лізі чемпіонів і носив би №7, який до цього був у таких гравців, як Кантона, Бекхем та Кріштіану Роналду.

Думаю, якби я пішов до Сіті, ми б виграли Лігу чемпіонів", — заявив чилійський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Алексіса Санчеса 16 голів та один гольовий пас у 34 матчах.