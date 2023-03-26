Англія

Нинішня угода французького хавбека із "синіми" закінчується влітку 2023 року.

Опорний півзахисник Нголо Канте найближчим часом має пов'язати своє майбутнє із лондонським Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" продовжує вести переговори з 31-річним французом щодо продовження контракту, які переходять у завершальну стадію.

Сторони обговорюють останні деталі угоди, яка буде розрахована на два роки із можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року Нголо Канте провів свій перший матч за Челсі за останні сім місяців, відігравши 60 хвилин у поєдинку за зачиненими дверима проти Чарльтона.

Весь цей час іменитий француз відновлювався після серйозної травми підколінного сухожилля.