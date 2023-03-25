Англія

Французький півзахисник вийшов на полі у товариському матчі.

Нголо Канте вперше зіграв за Челсі після довготривалого відновлення після серйозного пошкодження.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, французький футболіст провів 60 хвилин у матчі за закритим дверима проти Чарльтона.

Зазначимо, що в останній раз Нголо Канте виходив на поле у футболці Челсі ще в серпні 2022 року в матчі проти Тоттенгема.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що французький півзахисник близький до продовження контракту з Челсі.