Англія

"Червоні дияволи" не мають в орендній угоді права викупу австрійського хавбека.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Марсель Забітцер у зимове трансферне вікно перейшов до Манчестер Юнайтед на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 29-річний австрієць задоволений тим досвідом, який він здобув у таборі "червоних дияволів" і був би не проти продовжити кар'єру в команді Еріка тен Гага.

Проблема в тому, що МЮ не має в орендній угоді права викупу Забітцера на постійній основі.

Рішення щодо майбутнього австрійського хавбека ухвалюватиметься наприкінці сезону, оскільки Баварію очолив новий головний тренер Томас Тухель.