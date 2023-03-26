Англія

Легенда збірної Англії — про поєдинок команди з Україною.

Колишній півзахисник збірної Англії, Ліверпуля а нині тренер Стівен Джеррард зізнався, що не бажає перемоги англійцям у матчі з Україною.

"Сьогоднішній матч між Англією та Україною — це більше, ніж гра. Між країнами існує дружба. Це показує силу футболу.

В Україні грають тиждень за тижнем, постійно посміхаючись. Думаю, що це перший раз, коли не хочу, щоб Англія перемогла", — цитує Джеррарда Mundial Qatar із посиланням на Channel 4.