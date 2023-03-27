Англія

Італійського фахівця було звільнено сьогодні вночі.

Антоніо Конте посідає друге місце в історії Тоттенгема за набраними в середньому очках, повідомляє Opta.

За інформацією порталу, під керівництвом італійця команда провела в АПЛ 56 матчів: 32 перемоги, 9 нічиїх, 15 поразок. У середньому "шпори" набирали 1,88 очка.

Більше лише у Маурісіо Почеттіно (серед тренерів, які працювали в команді протягом як мінімум 38 матчів або одного сезону) – 1,89 очка в середньому.

У топ-5 також входять Андре Віллаш-Боаш (1,83), Гаррі Реднапп (1,74) та Жозе Моурінью (1,64).

Нагадаємо, що сьогодні вночі Тоттенгем оголосив про звільнення Антоніо Конте.