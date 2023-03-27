Англія

Антоніо написав лист до вболівальників у Instagram.

Антоніо Конте написав лист до вболівальників Тоттенгема після свого звільнення з Лондона.

"Футбол — це пристрасть. Я хотів би глибоко подякувати всім у Тоттенгемі, хто оцінив і розділив мою пристрасть і мій інтенсивний спосіб жити футболом як тренера.

Особлива думка для шанувальників, які завжди виявляли мені підтримку та вдячність, було незабутньо чути, як вони співають моє ім’я.

Наш спільний шлях закінчився, бажаю Тоттенгему всього найкращого в майбутньому.

Антоніо".