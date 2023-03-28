Англія

Молодий плеймейкер Арсеналу заявив, що прихід українця разом з Габріелом Жезусом змінив менталітет команди.

Атакуючий півзахисник і вихованець лондонського Арсеналу Еміль Сміт-Роу заявив, що успіхи його команди цього сезону багато в чому стали можливими завдяки літнім трансферам українського універсала Олександра Зінченка та бразильського форварда Габріела Жезуса, які перейшли в стан "канонірів" з Манчестер Сіті.

"Під час передсезонної підготовки я відчув, як змінився наш менталітет після розчарування наприкінці минулого сезону. Я бачив зосередженість на обличчях кожного.

Очевидно, що великий вплив на це зробили Олександр Зінченко та Габі Жезус. Я відчув, як змінилася динаміка. Вони були там та знають, що таке досягати великих перемог. Я б сказав, що багато в чому це залежить від них двох, тому що їхній менталітет неможливо описати. Я не міг повірити, що Манчестер Сіті їх відпустив.

Під час тренувань та навіть після тренувань я побачив, наскільки вони круті. Так, Габі отримав травму, проте Зінченко — це один із найтехнічніших гравців, яких я коли-небудь бачив", — цитує слова 22-річного Сміта-Роу football.london.

Нагадаємо, що за підсумками 28 турів лондонський Арсенал є лідером турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи над Манчестер Сіті перевагу у вісім очок. При цьому варто зазначити, що "містяни" мають один матч у запасі.