Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Молодий англійський вінгер розповів про свого українського одноклубника по лондонському Арсеналу.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі та стане першим для "синьо-жовтих" у цьому відборі на континентальну першість.

21-річний вінгер збірної Англії та лондонського Арсеналу Букайо Сака поділився своєю думкою про особистість одного з лідерів збірної України Олександра Зінченка, з яким він виступає за одну команду на клубному рівні.

"Зінченко приніс якість в Арсенал, але водночас ще багато чого іншого. Ви бачите, як він грає та як контролює гру. Це неймовірний гравець з чудовими лідерськими якостями, тому він дійсно допомагає нам на всіх фронтах.

Разом із Жезусом вони принесли нам менталітет переможця, адже виступали за команду, яка вигравала АПЛ. Вони знають, що робити у складних моментах, можуть нас підбадьорити, тому що у нас багато молодих футболістів. Це допомагає у ментальному плані.

Війна? Ніхто ніколи не зможе зрозуміти, що переживає Зінченко. Він неймовірно сильний ментально. Велика заслуга в тому, що він міг зосередитися на грі та добре виступати за Арсенал і національну збірну. В ньому є трохи вогню, що він навчився використовувати з користю.

Я не розмовляв із Зінченком про війну, але якщо він хоче поговорити про це – я вислухаю та допоможу тим, чим можу. Алекс – це особистість. Це мій партнер по команді, проте тільки не цієї неділі", — цитує слова Букайо Сака Mirror.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.